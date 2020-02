Met de steun van de Russische luchtmacht hebben de overheidstroepen nu het grootste deel van de provincie Aleppo in handen. Dat meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten.

Volgens de Syrische staatstelevisie hebben 'legereenheden alle dorpen en plaatsen ten westen van de stad Aleppo bevrijd'. Met het offensief hebben de troepen van president Bashar al-Assad de rebellen uit de buitenwijken van Aleppo verdreven en de veiligheid van de stad versterkt.

De regering van president Bashar al-Assad heeft de stad eind 2016 al volledig heroverd. Toch was die nog vaak het doelwit van bombardementen door jihadisten en rebellen.

Het door Rusland gesteunde offensief heeft volgens de Verenigde Naties de grootste golf van ontheemden in het negen jaar durende conflict in Syrië teweeggebracht. Ongeveer 800.000 mensen zijn sinds december op de vlucht. Sinds het begin van het conflict zijn meer dan 380.000 mensen gedood.

