Syrische rebellen wijzen terugtrekking uit gedemilitariseerde zone van de hand

'We ontkennen met kracht dat (de islamistische militie) Failaq al-Sham zich heeft teruggetrokken van zijn stellingen in het zuiden en westen van Aleppo', zei een commandant van het Nationale Bevrijdingsfront (NLF), waarvan Failaq al-Sham deel uitmaakt.

De SOHR had eerder aangekondigd dat strijders van Failaq al-Sham zondag een gebied in het noordwesten van het land in de omgeving van Idlib hadden verlaten. Ook zware wapens zouden teruggetrokken zijn. Volgens het Observatorium had Turkije, de beschermende mogendheid van de rebellen in de regio, de opstandelingen tot hun terugtrekking bewogen.

Eerder deze maand kwamen Rusland en Turkije overeen om een gedemilitariseerde bufferzone in Idlib op te richten, om de regeringstroepen en rebellen van elkaar te scheiden. Tegen 15 oktober moet de zone een feit zijn.

Het gebied moet 15 tot 20 kilometer breed zijn, met troepen uit Rusland en Turkije die er patrouilles zullen uitvoeren. Het akkoord komt er nadat de Syrische regering zijn troepen in het noordwesten heeft geconcentreerd, om 10.000 extremistische strijders uit Idlib te verjagen.

Idlib telt 3 miljoen burgers en valt grotendeels onder de controle van Hayat Tahrir al-Sham, een islamistische alliantie onder leiding van een groep die banden heeft met terreurnetwerk al-Qaida.