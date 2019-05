Syrische rebellen heroveren strategisch belangrijke stad

De Syrische rebellen zijn er woensdag in geslaagd Kafr Nabudah, een strategisch belangrijke stad in het westen van het land, opnieuw in handen te krijgen. De stad in de provincie Hama was nog meer twee weken eerder door het Syrische regime ingenomen. Dat meldt het in Groot-Brittannië gevestigde Syrische Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR).

Rebellen in Kafr Nabudah op 11 oktober 2015.