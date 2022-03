De Syrische president Bashar al-Assad heeft vrijdag een bezoek gebracht aan de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Dat heeft het officiële persagentschap van de VAE, Wam, bericht. Het ging om zijn eerste bezoek aan een Arabisch land sinds de burgeroorlog in zijn land in 2011 losbarstte.

Assad werd ontvangen door de de facto leider van de VAE, de kroonprins van Abu Dhabi Mohammed bin Zayed. Volgens persagentschap Wam bespraken beiden de 'broederlijke relaties' tussen hun landen. De Syrische president had daarnaast ook een ontmoeting met Mohammed bin Rasjid Al Maktoem, de emir van Dubai.

Syrië werd eind 2011 uitgesloten van de Arabische Liga. Op die manier wilden de Arabische landen protesteren tegen de gewelddadige repressie van manifestaten door het Syrische regime. Die repressie mondde later uit in een bloederige burgeroorlog.

