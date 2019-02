Syrische Koerden dragen 150 IS-aanhangers over aan Irak

Het in Londen gestationeerde Syrisch Observatorium voor Mensenrechten zei dat het ging om IS-jihadisten en hun familieleden. Ze werden aan het Iraakse leger overgedragen. Een militair woordvoerder ontkende dat. De door Koerden aangevoerde Syrische Democratische Krachten (SDF) zijn momenteel in de buurt van de Iraakse grens tegen het laatste bolwerk van de terroristische organisatie Islamitische Staat (IS) in het land aan het vechten.

Honderden jihadisten zouden zich in ondergrondse tunnels tussen de oostelijke oever van de Eufraat en het dorp Baghuz hebben verschanst en weigeren zich over te geven. Woensdag nog werden ongeveer 2.000 burgers en IS-leden per vrachtwagen uit het omsingelde gebied meegenomen. Op het hoogtepunt van zijn macht in 2014 had IS ook grote regio's in het noorden en westen van Irak gedomineerd. Ondertussen heeft het kalifaat zijn heerschappij bijna volledig verloren.