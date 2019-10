Het Syrische regime van president al-Assad heeft troepen naar het noorden van het land gestuurd, om het Turkse offensief te bekampen. Dat bericht het Syrische persagentschap Sana. Dat heeft het over 'een Turkse agressie op Syrisch grondgebied'.

Sana geeft geen details over de omvang van de mobilisatie van het Syrische leger. Dat heeft in het verleden ook al post gevat in het noorden van Syrië om een Turks offensief te vermijden.

Een Koerdische verantwoordelijke, die liever anoniem wil blijven, bevestigde zondagavond dat er onderhandelingen zijn geweest met de Syrische regering. Volgens het persagentschap Reuters vonden de onderhandelingen tussen de Syrische regering en de Koerdische SDF plaats op een Russische luchtmachtbasis.

Intussen circuleren beelden op Twitter van Syrische soldaten in de buurt van de stad Manbij. Verwacht wordt dat ze ook naar Kobani zullen trekken.

De samenwerking tussen Koerden en het regime van al-Assad is opmerkelijk, want de Koerden werden lange tijd gemarginaliseerd en gediscrimineerd in Syrië. Sinds de start van de burgeroorlog in 2011 beschikken ze over de facto autonomie in het noorden van het land. Maar Damascus was niet opgezet met die autonomie, het regime noemde de Koerden zelfs 'verraders' omdat ze een alliantie aangingen met Washington in hun strijd tegen IS.