Het Syrisch leger en bondgenoten/familieleden van president Bashar al-Assad zitten achter een groeiende, lonende drugsexport vanuit Syrië en Libanon naar het Midden-Oosten, maar ook naar Europese landen.

Dat meldt The New York Times.

Het gaat om captagon, een illegale, verslavende amfetamine, die in pilvorm wordt verkocht. De pillen worden gebruikt omdat ze angst zouden verminderen, en energie geven die in staat stelt wakker te blijven en door te werken (of door te gaan met fuiven).

Volgens de krant wordt het hele proces - productie, verpakking, smokkelexport - vanuit Syrië geregisseerd.

'The Times vond', aldus het verslag, 'dat veel van de productie en distributie wordt gesuperviseerd door de Vierde Pantserdivisie van het Syrische Leger, een elite-eenheid onder het bevel van Maher al-Assad, de jongere broer van de president en een van de machtigste mensen in Syrië'.

Powerful allies of Syria’s president are making and selling amphetamines, turning the country into the world’s newest narcostate, a New York Times investigation found. The drug trade has emerged in the ruins of a decade of war. https://t.co/JYQDNtYWTK — The New York Times (@nytimes) December 5, 2021

Daarnaast, meldt de krant, zijn ook 'machtige zakenlui met banden met de regering, de Libanese pro-Iraanse groep Hezbollah en andere leden van de presidentiële familie' betrokken. The Times baseert zich op interviews met ambtenaren en politieke leiders in tien landen, met Syriërs en met experten ter zake, onder meer huidige drugsspeurders uit de VS.

Maher (links) en Bashar al-Assad in 2000 tijdens de begrafenis van hun vader Hafez © Reuters

Captagon werd tijdens de burgeroorlog in Syrië aan alle kanten van het conflict gebruikt, onder meer door de rekruten van IS. IS was trouwens een van de verdachten toen de internationale handel in captagon tijdens de Syrische burgeroorlog een hoge vlucht begon te nemen.

Papierrollen

Maar volgens de bronnen van The New York Times is de productie nu vooral in handen van Assad-getrouwen, en is Syrië veranderd in de 'nieuwste drugsstaat', met productie in door de regering gecontroleerde delen van Syrië en in delen van Libanon die onder controle van Hezbollah staan, met name de Bekaa-vallei. De export zou vooral gebeuren via de haven van Latakia.

Captagon is populair in Arabische landen en zij zijn dan ook de eerste bestemming van de pillen, Saoedi-Arabië op kop. Maar ook andere landen worden geviseerd. Vorig jaar werden 84 miljoen pillen aangeslagen in het Italiaanse Salerno. Ze waren in onder meer papierrollen verstopt. Dit jaar werden, verstopt in rubberwielen, 94 miljoen pillen onderschept in Maleisië.

Syrian President Assad and his regime are tightening grip on nation’s wealth by seizing dozens of businesses, investigation shows https://t.co/Akf5Hjj3jQ — The Washington Post (@washingtonpost) December 5, 2021

Tot dusver werden wereldwijd in 2021, aldus de Times, meer dan 250 miljoen captagonpillen aangeslagen, dat is 18 keer meer dan vier jaar geleden.

Op de dag dat de Times over de drugs rapporteert, publiceert The Washington Post een artikel over de economische realiteiten van Syrië. Ook in dat artikel komen de drugsexporten ter sprake. In 2020 werd volgens de Post in Europese en Arabische landen illegale Syrische pillen met een straatwaarde van 3,4 miljard dollar in beslag genomen. Dat is 'meer dan het jaarbudget van Syrië'.

90 procent van de Syriërs leeft onder de armoedegrens en naar schatting 12 miljoen Syriërs hebben bij de minste tegenslag onvoldoende te eten.

