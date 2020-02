Het Syrische parlement heeft officieel erkend dat er in het Ottomaanse Rijk vanaf 1915 volkerenmoord is gepleegd op de Armeense minderheid.

De parlementsleden verwerpen ook 'alle pogingen om deze misdaad te ontkennen en de historische feiten te verdraaien', luidt het in de verklaring. Die komt er op het moment dat de spanningen tussen Syrië en Turkije hoog oplopen.

Met de goedkeuring van de resolutie wil Syrië waarschijnlijk Turkije provoceren. Soldaten van de twee buurlanden zijn slaags geraakt in het noordwesten van Syrië, waar Turkije rebellen steunt.

Turkije bestrijdt fel dat er tijdens de Eerste Wereldoorlog sprake was van een genocide op Armeniërs. De Turkse regering reageert doorgaans woedend als een land uitdrukkelijk stelt dat dit wel het geval was. Zo leidden onder meer de formele erkenningen van de massamoord als een genocide door het Duitse parlement in 2016 en het Amerikaans Congres in december vorig jaar tot spanningen.

De volkerenmoord had ruim een eeuw geleden plaats en kostte honderdduizenden tot mogelijk anderhalf miljoen Armenen het leven. Turkije geeft toe dat er veel Armeniërs die in het Ottomaanse Rijk woonden, zijn omgekomen in de oorlog, maar bestrijdt de opgegeven cijfers en ontkent dat er sprake was van systematisch georganiseerde uitroeiing van een bevolkingsgroep. Veel Armenen werden destijds gedeporteerd naar het noorden van het huidige Syrië.

De parlementsleden verwerpen ook 'alle pogingen om deze misdaad te ontkennen en de historische feiten te verdraaien', luidt het in de verklaring. Die komt er op het moment dat de spanningen tussen Syrië en Turkije hoog oplopen.Met de goedkeuring van de resolutie wil Syrië waarschijnlijk Turkije provoceren. Soldaten van de twee buurlanden zijn slaags geraakt in het noordwesten van Syrië, waar Turkije rebellen steunt. Turkije bestrijdt fel dat er tijdens de Eerste Wereldoorlog sprake was van een genocide op Armeniërs. De Turkse regering reageert doorgaans woedend als een land uitdrukkelijk stelt dat dit wel het geval was. Zo leidden onder meer de formele erkenningen van de massamoord als een genocide door het Duitse parlement in 2016 en het Amerikaans Congres in december vorig jaar tot spanningen. De volkerenmoord had ruim een eeuw geleden plaats en kostte honderdduizenden tot mogelijk anderhalf miljoen Armenen het leven. Turkije geeft toe dat er veel Armeniërs die in het Ottomaanse Rijk woonden, zijn omgekomen in de oorlog, maar bestrijdt de opgegeven cijfers en ontkent dat er sprake was van systematisch georganiseerde uitroeiing van een bevolkingsgroep. Veel Armenen werden destijds gedeporteerd naar het noorden van het huidige Syrië.