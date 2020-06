In Suriname heeft de partij van president en oud-dictator Desi Bouterse, de een forse nederlaag geleden bij de parlementsverkiezingen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken in de vroegere Nederlanse kolonie heeft met anderhalve week vertraging de officieuze uitslag van de parlementsverkiezingen van 25 mei bekendgemaakt.

De Voouitstrevende Hervormingspartij (VHP) van oppositieleider Chan Santokhi wordt de grootste partij met 20 van de 51 parlementszetels, vier meer dan de Nationale Democratische Partij (NDP) van Bouterse.

De nederlaag van de NDP komt niet als een verrassing. Vrijwel de volledige verkiezingsuitslag was dagen geleden al bekend. Alleen de gegevens van drie van de 639 stembureaus lieten nog op zich wachten, maar die zijn inmiddels ook terecht. Daarmee ligt er een officieuze uitslag. Deze moet nog bindend worden verklaard. De oppositie heeft de laatste cijfers niet afgewacht en is al begonnen aan de onderhandelingen over het vormen van een nieuwe regering.

VHP, de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij ABOP van de vroegere guerillero Ronnie Brunswijk, de Nationale Partij Suriname (NPS) en de Pertjaja Luhur (PL) willen een coalitie vormen en Santokhi naar voren schuiven om de nieuwe president te worden.

Waken

Het uitblijven van de resultaten zorgde de afgelopen week voor onrust. Het ministerie van Binnenlandse Zaken noemde de maatregelen tegen het coronavirus als een van de redenen dat het langer duurde voordat er een voorlopige verkiezingsuitslag lag. Critici wijten de trage gang van zaken aan onkunde van de medewerkers van de stembureaus. Vertegenwoordigers van politieke partijen brachten nachten door in de hal waar het hoofdstembureau was gevestigd en waar alle stembiljetten liggen opgeslagen. Ze wilden gesjoemel voorkomen.

In Suriname verkiest het parlement de president.

