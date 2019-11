Surinaamse president Bouterse veroordeeld tot 20 jaar cel voor Decembermoorden

In Suriname is huidig president Desi Bouterse vrijdag veroordeeld tot 20 jaar cel voor zijn rol in de Decembermoorden. Dat meldt de NOS. De president bevindt zich momenteel in China, voor een staatsbezoek. Volgens de Surinaamse zender ABC heeft de Krijgsraad vastgesteld dat opzet en voorbedachte rade voldoende bewezen zijn.

In Fort Zeelandia, in Suriname, werden 38 jaar geleden de zogenaamde Decembermoorden gepleegd. De zaak tegen Bouterse, en 24 andere verdachten, loopt sinds 2007. In het Fort werden vijftien mannen in de nacht van 7 op 8 december 1982 gemarteld en vervolgens gedood omdat ze tegenstanders waren van het toenmalige militair regime dat geleid werd door Bouterse. Dat militair regime eindigde in 1988. De aanklager had twee jaar geleden al deze straf geëist voor Bouterse. Volgens de NOS is het een verrassing dat de uitspraak vandaag gebeurt. De verdachten werden vandaag inderdaad verwacht in het gerechtsgebouw, maar ze waren verteld dat ze zouden horen wanneer de uitspraak zou komen. NOS-correspondent Harmen Boerboom vermoedt dat de rechtbank zo geprobeerd heeft om zoveel mogelijk onrust te voorkomen. Een advocaat van Bouterse heeft aan de Surinaamse radiozender SRS gezegd dat hij nog twee rechtsmiddelen heeft, meldt de NOS nog. 'Verzet en beroep. Ik ga ze allebei gebruiken.' Lees ook: Omstreden Desi Bouterse na kieszege in Suriname machtiger dan ooit