In de Verenigde Staten zijn om 12.00 uur Belgische tijd de eerste stembureaus geopend voor Super Tuesday. Vandaag/dinsdag kiezen de Democraten in veertien staten en Amerikaans Samoa en de Republikeinen in dertien staten hun favoriete kandidaat voor de presidentsverkiezingen van 3 november.

Dinsdag worden bij de Democraten 1.344 kiesmannen verdeeld, een derde van het totale aantal. Vooral in Californië (415 delegates) en Texas (228) staat er veel op het spel. Interessant wordt ook Massachussetts, de thuisstaat van Elizabeth Warren, waar Bernie Sanders in de peilingen wel op kop staat.

De zelfverklaarde socialist Bernie Sanders trekt als koploper richting Super Tuesday. Hij verzamelde in de eerste vier voorverkiezingen het grootste aantal kiesmannen, en doet het ook in de peilingen goed. Toch is de strijd nog niet gestreden, want na zijn enorme overwinning in South Carolina zaterdag heeft Joe Biden in de peilingen een sterke inhaalbeweging gemaakt. De opgave van zowel Pete Buttigieg als Amy Klobuchar, beiden eveneens gematigde Democraten, zou bovendien wel wat kiezers richting Biden kunnen leiden.

Buttigieg, Klobuchar en ook Beto O'Rourke schaarden zich bovendien achter Biden, wat hem een extra boost kan opleveren. Toch blijkt uit een peiling dat de vroegere kiezers van Buttigieg verdeeld zijn over wie hun tweede keuze is: 21 procent gaf aan dat dat Sanders was, terwijl Warren en Biden elk voor 19 procent van de Buttigieg-kiezers de tweede keuze waren. Michael Bloomberg was voor 17 procent van de respondenten nummer twee.

Die laatste sloeg de eerste vier voorverkiezingen over, en zet dinsdag dus zijn eerste stappen in de verkiezingsstrijd. De miljardair die zijn eigen campagne volledig financiert, verkoopt zichzelf net als Joe Biden als het enige alternatief voor Donald Trump. Aangezien Biden heel wat steun krijgt van het partij-establishment, dat volgens de media bang is voor de linkse Bernie Sanders als Democratische kandidaat, blijft het onduidelijk hoe goed Bloomberg zal scoren. In nationale peilingen staat hij op de derde plaats, op een duidelijke afstand van Sanders en Biden.

De stembussen sluiten dinsdag tussen 19.00 en 20.30 uur plaatselijke tijd in de verschillende staten. In Belgische tijd is dat tussen 01.00 uur (in Vermont en Virginia) en 05.00 uur (Californië).

