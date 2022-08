Sunak en Truss kruisen opnieuw de degens in televisiedebat

De twee overblijvende kandidaten voor het leiderschap over de Britse Conservatieve partij Liz Truss en Rishi Sunak hebben donderdagavond opnieuw de degens gekruist in een televisiedebat, dit keer op Sky News. Sunak kon na afloop de meeste kijkers overtuigen.

De twee kruisten onder meer de degens over de sombere voorspelling die de Britse Nationale bank donderdag uitstuurde. Volgens de Bank of England komt de Britse economie in het najaar in een recessie terecht die nog tot eind 2023 zal duren.

Volgens Truss is een recessie echter niet onvermijdelijk, als er maar ‘doortastend’ wordt opgetreden. De 47-jarige minister van Buitenlandse Zaken stelt belastingverminderingen ten belope van 30 miljard pond in het vooruitzicht. ‘We kunnen de uitkomst veranderen en het waarschijnlijker maken dat de economie groeit’, zei ze. Sunak, tot voor kort minister van Financiën, deed die plannen af als nonsens.

Volgens hem is de belastingvermindering van Truss niet gefinancierd en zal die de inflatie alleen maar verder aanwakkeren. ‘De Conservatieve partij moet snel serieus worden, want de lichten van onze economie staan op rood en de inflatie is daarvan de belangrijkste oorzaak. Ik ben bang dat de plannen van Liz Truss de situatie zullen verergeren.’

Hoewel Truss tot nog toe de favoriete was in de peilingen, leek Sunak donderdagavond de meeste kijkers te hebben overtuigd. De gasten in het programma, leden van de Conservatieve partij, mochten na afloop van het duel hun voorkeur laten blijken. Truss liet zich de voorbije dagen opmerken met een uithaal naar de Schotse eerste minister Nicola Sturgeon en met een plan om ambtenaren te koppelen aan de regionale levensomstandigheden. Beide plannen vielen slecht bij haar achterban.

Rishi Sunak en Lizz Truss zijn de enige twee overblijvende kandidaten voor het leiderschap over de Britse Conservatieve partij. De nieuwe Tory-leider neemt meteen ook het premierschap over van Boris Johnson, die begin vorige maand ontslag nam als partijleider na een resem schandalen. Het zijn de partijleden die een nieuwe voorzitter mogen kiezen.

Hij of zij wordt op 5 september in het zadel gehesen.