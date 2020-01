Sultan Qaboos bin Said al-Said van Oman, die onlangs in Leuven werd behandeld, is op 79-jarige leeftijd overleden. Dat meldt het paleis in Oman.

Haitham bin Tariq Al Said, minister van Patrimonium en Cultuur en neef van de overleden sultan Qaboos van Oman, heeft de eed afgelegd als nieuwe sultan van de Golfstaat. Dat heeft de regering zaterdag laten weten.

De Defensieraad opende een brief van Qaboos en las die voor in aanwezigheid van leden van de koninklijke familie.

In die brief wordt de 65-jarige Haitham bin Tariq Al Said aangewezen als nieuwe sultan.

Qaboos overleed vrijdag op 79-jarige leeftijd.

Volgens de grondwet van Oman had de koninklijke familie in de drie dagen volgend op het vacant worden van de troon ook zelf een opvolger kunnen aanduiden.

Invloedrijke regionale speler

Sultan Qaboos regeerde de Golfstaat sinds hij in 1970 bij een coup zonder bloedvergieten zijn vader had afgezet. Hij vormde zijn strategisch gelegen land om in een modern land en een invloedrijke regionale speler. Zo verleende hij ook geregeld diensten aan zijn westerse bondgenoten. Het neutrale Masqat speelde een bemiddelende rol tussen de door Riyad gesteunde regering in Jemen en de door Iran gesteunde Hoyhi-rebellen.

Qaboos leed volgens diplomaten aan darmkanker. In december verbleef de man korte tijd in ons land voor een onderzoek in het Leuvense Universitair Ziekenhuis Gasthuisberg. Hij keerde echter vervroegd naar Oman terug, nadat zijn behandeling na vijf dagen in onderling overleg werd stopgezet.

Het verblijf van de sultan zorgde in Leuven voor wat ophef, onder andere omdat er voor hem en zijn circa 70-koppige delegatie in volle eindejaarsperiode een hotel op de Grote Markt was afgehuurd.

De vele hospitalisaties van de sultan zorgden in Oman voor onrust met betrekking tot zijn opvolging en de stabiliteit van het land. Qaboos was ongehuwd en heeft geen kinderen of broers.

