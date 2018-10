Suggestie van Bolsonaro's zoon om Braziliaans Hooggerechtshof te sluiten botst op kritiek

Parlementslid Eduardo Bolsonaro deed de verklaringen al vier maanden geleden, maar ze raakten pas afgelopen weekend bekend. Het gerecht lanceerde eind vorige week een onderzoek naar verschillende bedrijven die illegaal desinformatiecampagnes zouden gefinancierd hebben om Bolsonaro's linkse uitdager Fernando Haddad in een kwaad daglicht te stellen.

Haddad zei dat de affaire ertoe zou moeten leiden dat Bolsonaro's kandidatuur wordt ingetrokken. Twee opiniepeilingen voorspelden vorige week dat Bolsonaro de verkiezingen zondag met 59 procent zou kunnen winnen. Haddad zou stranden op 41 procent.

'Als iemand het Hooggerechtshof wil sluiten... dan zend je een soldaat en een korporaal', zei Eduardo Bolsonaro in een video die opgenomen werd van een lezing in de zuidelijke staat Parana.

'Het gerecht aanvallen, is de democratie aanvallen', zei Jose Antonio Dias Toffoli, voorzitter van het Hooggerechtshof, maandag in een brief die geciteerd wordt door verschillende media.

'Het is ongelofelijk dat we in het Brazilië van de eenentwintigste eeuw, met een grondwet die dertig jaar oud is, moeten luisteren naar dergelijke rotzooi, afkomstig van iemand die het volk vertegenwoordigt', zei Alexandre de Moraes, rechter van het Hooggerechtshof, aan nieuwsportaal G1.

De mogelijkheid dat Bolsonaro de verkiezing zou winnen, veroorzaakt ongerustheid in Brazilië. Gevreesd wordt dat de gewezen legerkapitein er de democratie zou ondermijnen. Bolsonaro loofde in het verleden al de militaire dictatuur van 1964 tot 1985 en zei dat hij generaals in ministeries zou benoemen.