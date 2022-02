De klimaatbeloften van 25 grote bedrijven reiken minder ver dan die op het eerste gezicht doen uitschijnen. Dat blijkt uit een analyse van klimaatexperten van het in Duitsland gevestigde NewClimate Institute, in samenwerking met de Brusselse ngo Carbon Market Watch.

Terwijl de onderzochte bedrijven met termen als 'nettonuluitstoot' en 'klimaatneutraal' suggereren dat ze hun emissies van broeikasgassen volledig terugdringen, blijkt volgens de studie dat ze in werkelijkheid toewerken naar een vermindering van de uitstoot met gemiddeld 40 procent. Volgens hoofdauteur Thomas Day missen de ambitieus klinkende beloftes van de concerns meestal inhoud. Dat kan zowel consumenten als regelgevers 'misleiden', zegt hij.

Van de 25 bedrijven is er geen enkel dat de stempel 'hoge integriteit' krijgt van het NewClimate Institute. Op basis van de klimaatbeloftes dicht de ngo maar één concern 'redelijke integriteit' toe: de Deense rederij Maersk. Daarna volgen de Amerikaanse techreus Apple, het Japanse elektronicaconcern Sony en de Britse telecomoperator Vodafone met 'matige integriteit'.

De overige 21 bedrijven schaalt de studie in onder de noemers 'lage' (10) en 'zeer lage integriteit' (11). Onder meer de Amerikaanse internetreuzen Amazon en Google, het Britse farmaconcern GSK, de Zweedse meubelfabrikant Ikea en de Duitse autogroep Volkswagen vallen onder de eerste groep. De Duitse logistiekreus Deutsche Post DHL, de Franse supermarktketen Carrefour, de Duitse constructeur BMW en de Britse en Zwitserse voedingsreuzen Nestlé en Unilever maken dan weer deel uit van de bedrijven van wie de beloftes het meest tekortschieten of het minst concreet zijn.

NewClimate hekelt verscheidene tactieken die de betrokken bedrijven aanwenden om hun plannen groener te doen klinken. Het gaat onder meer van het niet meerekenen van de impact van bepaalde activiteiten, tot het vooropstellen van uitstootdalingen met een heel vervuilend jaar als referentieperiode, waardoor sommige bedrijven al meteen hun doelstellingen halen. Ook bedrijven die aan koolstofcompensatie doen (waarschijnlijk 24 van de 25 geanalyseerde bedrijven), volgens NewClimate geen duurzame werkwijze, dalen in de ranking.

'Misleidende reclame van bedrijven heeft een echte impact op consumenten en beleidsmakers. We worden wijsgemaakt dat deze bedrijven voldoende actie ondernemen, terwijl de realiteit allesbehalve zo is', zegt Gilles Dufrasne van Carbon Market Watch. 'Zonder meer regulering zal dit blijven duren. Overheden en regulatoren moeten een einde maken aan deze trend van greenwashing.'

