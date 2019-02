Studie: 'Harde brexit bedreigt meer dan 600.000 jobs wereldwijd'

De onderzoekers gaan uit van de hypothese dat de vraag naar Europese producten in het Verenigd Koninkrijk met een kwart zou dalen na een harde brexit. Dat zou rechtstreeks gevolgen kunnen hebben voor 179.000 banen in de Europese Unie, en onrechtstreeks op nog eens 433.000 banen in de hele wereld.

Volgens het Halle Institut for Economic Research zouden vooral Duitsland (103.000 bedreigde banen), China (zowat 60.000 jobs, voornamelijk bij toeleveranciers van Europese ondernemingen) en Frankrijk (circa 50.000) getroffen kunnen worden. Al voegen de onderzoekers toe dat niet al die jobs per se verloren zullen gaan. 'Ontslag is slechts een van de opties', klinkt het.

De bedrijven kunnen bijvoorbeeld ook een beroep doen op tijdelijke werkloosheid, of ze kunnen op zoek gaan naar nieuwe afzetmarkten om het Britse verlies te compenseren. In het Verenigd Koninkrijk zouden 12.000 banen bedreigd zijn bij ondernemingen die onderdelen uitvoeren naar de Europese Unie voor goederen die nadien opnieuw het Kanaal oversteken.

De studie bekeek alleen de handel in diensten en goederen, en houdt dus geen rekening met andere mogelijke brexitgevolgen, bijvoorbeeld op de investeringslust of de gezinsinkomens. Een studie van het onderzoeksbureau Cambridge Econometrics stelde begin vorig jaar dat in het Verenigd Koninkrijk een half miljoen banen op het spel zou komen te staan bij een harde brexit.