Studie: ‘Amerikaanse oostkust zakt langzaam maar zeker weg’

De wegzakkende grond zou in combinatie met de stijging van de zeespiegel het risico op overstromingen in bepaalde gebieden binnen enkele decennia kunnen verdrievoudigen.

Uit een studie blijkt nu dat aan de Amerikaanse oostkust ook grote gebieden langzaam maar zeker aan het wegzakken zijn. Dat is ook het geval voor dichtbevolkte steden zoals New York, Baltimore en Norfolk, waar de bodembeweging niet alleen het gevaar op overstromingen vergroot, maar ook de soms vervallen infrastructuur – gebouwen, leidingen, straten, spoorwegen en start- en landingsbanen van grote luchthavens – bedreigt.

‘Het probleem is niet alleen dat het land zinkt’, aldus hoofdauteur van de studie Leonard Ohenhen van de universiteit Virginia Tech in Blacksburg. ‘Het probleem is dat de hotspots van de stukken land die wegzakken, overeenkomen met centra met veel mensen en infrastructuur.’

In het vakblad PNAS Nexus hebben de wetenschappers het onder meer over de grote New Yorkse luchthavens JFK en LaGuardia, waar de bodem elk jaar meer dan 2 millimeter zakt.

Voor de volledige Amerikaanse oostkust analyseerden de onderzoekers de bodembewegingen langs een 100 kilometer brede strook met behulp van radarmetingen en satellieten. Daaruit blijkt dat grote delen van het gebied met meer dan 2 millimeter per jaar wegzakken en een gebied van 3.700 kilometer zelfs met meer dan 5 millimeter per jaar. In New York, Baltimore en Norfolk gaat het om 1 tot 2 millimeter per jaar.

Oorzaak van de bewegingen zijn vooral de verdichting van de ondergrond, de winning van grondwater en mijnbouw. De wegzakkende grond zou in combinatie met de stijging van de zeespiegel, momenteel ongeveer 4 millimeter per jaar, het risico op overstromingen in bepaalde gebieden binnen enkele decennia kunnen verdrievoudigen, aldus de wetenschappers nog.