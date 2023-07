Studie: abortusverbod leidde tot 10.000 extra geboortes in Texas

Onderzoekers van de Johns Hopkins University’s Bloomberg School of Public Health hebben uitgerekend hoeveel extra geboortes er in Texas geweest zijn door het verbod op abortus. Hun conclusie: er was een stijging met 3 procent, of bijna 10.000 extra baby’s.

Nog voor het Hooggerechtshof van de VS in juni 2022 het federaal recht op abortus afschafte, had Texas de mogelijkheid tot abortus al drastisch beperkt. Dat ging via de zogenaamde hartslagwet, waarbij abortus slechts mogelijk was tot de zesde week van de zwangerschap (op een moment dat vele vrouwen niet weten dat ze zwanger zijn).

De onderzoekers van Johns Hopkins, die hun bevindingen publiceerden in The Journal of The American Medical Association (JAMA), gingen na hoe de geboortes in Texas evolueerden van april tot eind 2022. Ze maakten een prognose hoe de bevolking zou gegroeid zijn zonder nieuwe abortusbeperkingen, en vergeleken die prognose met hoe de bevolking in werkelijkheid evolueerde. De prognose voor de onderzochte periode van negen maanden, zonder wijziging in de wetgeving, was dat er 287.000 kinderen zouden geboren worden. De werkelijkheid lag 3 procent hoger: 297.000. Het verschil was iets minder dan 10.000 baby’s.

Enkele specialisten bekritiseerden de studie in de zin dat er ook andere factoren konden spelen, zoals een grotere kinderwens na de pandemie. Maar de onderzoekers van de studie verwerpen dat bezwaar. Ze hebben, zeggen ze, ook de gegevens voor de andere staten bekeken, en nergens zagen ze resultaten die bij benadering even sterk afweken van hun prognoses. Meer nog: in die andere staten bleken prognoses grotendeels overeen te komen met de werkelijkheid.

Extrapoleren?

Het is volgens de onderzoekers moeilijk te voorspellen of de aangroei van het aantal geboortes gelijkaardig zal verlopen in de andere staten waar abortus intussen illegaal is geworden.

‘Texas is echt uniek in de zin dat het een hoog percentage aan abortussen had, en door de grote bevolking een aanzienlijk totaalaantal abortussen’, verklaarde een van de onderzoekers van Johns Hopkins, Suzanne Bell, aan CNN.

Maar de toename in geboortes in Texas verbaast de onderzoekers. Want vrouwen uit Texas zijn niet helemaal afgesneden van de mogelijkheid tot abortus. Ze moeten die wel buiten de staatsgrenzen zoeken. De staten Kansas en New Mexico zijn naburige opties waar abortus nog legaal is.

De resultaten van de studie werden op gejuich ontvangen in anti-abortuskringen.