Stroompanne zet 73.000 mensen zonder elektriciteit in New York

In New York is de grote stroompanne voorbij. Dat meldt CNN. Naar verluidt zaten 73.000 mensen zaterdagavond zonder stroom, maar intussen is de elektriciteit overal weer beschikbaar.

stroompanne in New York © reuters

Power has been restored after a Manhattan power outage. Follow live updates: https://t.co/tAq2A5jVbE pic.twitter.com/xvSr8SzIW4 — CNN Breaking News (@cnnbrk) July 14, 2019 Zo'n 40.000 inwoners in Manhattan en de Upper West Side zijn zaterdagavond getroffen, meldden media eerder op de avond. Het openbare leven lag er gedeeltelijk stil. Zo raakten liften en verkeerslichten buiten werking en werden ook sommige metro stations gesloten. Op Broadway werden voorstellingen afgelast. Zo zag ook zangeres Jennifer Lopez zich verplicht om haar optreden stop te zetten door de stroomuitval. Lopez trad op in Madison Square Garden, maar dat werd na drie nummers ontruimd. Op Times Square, dat normaal baadt in het licht door reclameborden, bleef grotendeels donker. Volgens de New Yorkse burgemeester Bill de Blasio was de stroomuitval het gevolg van een mechanisch defect aan het elektriciteitsnet, bericht CNN. 'Het lijkt erop dat er gewoon iets verkeerds is gegaan bij het overbrengen van stroom van het ene deel van de stad naar het andere', verklaarde de burgemeester aan de televisiezender. De stroompanne komt er net nu het precies 42 jaar geleden is dat NewYork werd getroffen door een gigantische black-out. Die zorgde toen in juli 1977 voor heel wat chaos, met onder andere massale plunderingen als gevolg.