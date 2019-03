Stroompanne Venezuela: scholen en universiteiten gesloten, werkdagen ingekort

Na nieuwe stroomonderbrekingen in het door een politieke en economische crisis geteisterde Venezuela zitten veel Venezolanen weer zonder stroom.

Om de herstelwerkzaamheden te vergemakkelijken en zuinig om te springen met de beschikbare middelen blijven scholen en universiteiten maandag gesloten, zegt informatieminister Jorge Rodríguez zondag. Arbeiders en bedienden moeten maar tot 14 uur werden. 'We zullen de stroomoorlog winnen', klinkt het in een persbericht.

Sinds begin maart zijn er in het Zuid-Amerikaanse land geregeld zware stroomonderbrekingen. De regering zegt dat de Verenigde Staten en de oppositie de stroomvoorziening saboteren. De tegenstanders van de regering spreken van een tekort aan investeringen, gebrekkig toezicht en corruptie.

Afgelopen weekend trokken Venezolanen de straat op om te protesteren tegen president Nicolás Maduro en de energiecrisis in Venezuela. 'We weten wie voor de stroomuitval verantwoordelijk is: Maduro. Maar nu is het genoeg geweest', zei oppositieleider Juan Guaidó. Het jonge parlementslid riep zich zichzelf uit tot interimpresident en wil Maduro van de macht verdrijven.