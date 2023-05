Strijdende partijen onderhandelen in Saoedi-Arabië over staakt-het-vuren in Soedan

Drie weken na het uitbreken van de gevechten in Soedan zullen de strijdende partijen vandaag/zaterdag in Saoedi-Arabië onderhandelen over een staakt-het-vuren. In een gezamenlijke verklaring verwelkomen de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië de start van de eerste gesprekken tussen vertegenwoordigers van beide partijen. Ook de nationale veiligheidsadviseur van de Amerikaanse president, Jake Sullivan, wordt dit weekend in Saoedi-Arabië verwacht.

Sinds het begin van de gevechten is herhaaldelijk onderhandeld over een staakt-het-vuren, dat echter keer op keer is verbroken. Volgens officiële cijfers zijn bij de gevechten meer dan 500 mensen omgekomen. Gezien de verwarrende situatie gaan experts er echter van uit dat het werkelijke aantal waarschijnlijk aanzienlijk hoger ligt.

De vertegenwoordigers van de strijdende partijen moeten rekening houden met de belangen van hun volk “om een staakt-het-vuren en een einde aan het conflict te bewerkstelligen”, aldus de verklaring van de VS en Saoedi-Arabië. Het Soedanese volk moet door een staakt-het-vuren gespaard worden van verder lijden. Bovendien moet de beschikbaarheid van humanitaire hulp voor de getroffen gebieden worden gewaarborgd. De Verenigde Arabische Emiraten, Groot-Brittannië, de Liga van Arabische Staten en de Afrikaanse Unie behoren tot de landen die de besprekingen steunen.

In het land in de Hoorn van Afrika vecht het leger, onder leiding van de feitelijke president Abdel Fattah al-Burhan, al drie weken tegen de paramilitaire groep RSF van Mohammed Hamdane Dagalo. De twee generaals namen eerder via gezamenlijke militaire coups de leiding over in Soedan. Er ontstond echter een breuk over de machtsverdeling, die op 15 april uitmondde in openlijke gevechten en het land met ongeveer 46 miljoen inwoners in een crisis stortte.

Aanstaande donderdag bespreekt de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties de situatie in Soedan. De speciale zitting is bijeengeroepen in Genève op verzoek van Duitsland, Groot-Brittannië, Noorwegen en de VS, zo maakten woordvoerders van het orgaan vrijdagavond bekend. Het officiële onderwerp van de zitting is “de gevolgen van het conflict in Sudan voor de mensenrechten”.