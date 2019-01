Strijd tegen corruptie stagneert wereldwijd, België zakt plaatsje in ranking

België en Nederland haalden dezelfde score als het jaar ervoor. Ze staan respectievelijk op de 17de plaats met 75 punten en op de 8ste plaats met 82 punten van maximaal 100. In de top 3 zijn Denemarken (88 punten), Nieuw Zeeland (87 punten) en Finland (85 punten) te vinden. België zakt overigens één plaatsje op die ranking, van de zestiende naar de zeventiende plaats.

Meer dan twee derden van de landen had een score lager dan 50. Somalië, Zuid-Soedan en Syrië staan helemaal onderaan de lijst.

Transparancy International (TI) wijst erop dat democratische principes wereldwijd onder druk staan en dat dat terug te zien is in de index. Landen met een gezonde democratie scoren het hoogst op de index.

'Nu wereldwijd democratische instituten onder druk staan, vaak door leiders met autoritaire of populistische neigingen, moeten we meer doen om de checks and balances te versterken en burgerrechten te beschermen', zegt Patricia Moreira, directeur van TI.

Corruptie ondermijnt de democratie en produceert een vicieuze cirkel, zegt ze. 'Corruptie ondermijnt democratische instituten, en zwakke instituten zijn minder goed in staat corruptie tegen te gaan.'

Hongarije en Turkije

Het is volgens TI dan ook niet verrassend dat Hongarije en Turkije in 2018 in de afgelopen vijf jaar respectievelijk 8 en 9 punten daalden op de index. Turkije valt volgens TI nu in de categorie 'niet vrij', terwijl dat eerder 'deels vrij' was.

Op het gebied van politieke rechten haalde Hongarije de laagste score sinds de val van het communisme in 1989.

De scores reflecteren de achteruitgang van de rechtsstaat en democratische instituten, en de snel krimpende ruimte voor burgerorganisaties en onafhankelijke media in die landen.

De Verenigde Staten haalden een score van 71, vier punten minder dan een jaar eerder. Daarmee is het land voor de eerste keer sinds 2011 verdwenen uit de top 20.