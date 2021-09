In de Verenigde Staten blijft de strenge abortuswet van de staat Texas voorlopig van kracht. Het Hooggerechtshof weigerde de wet, die abortus na zes weken zwangerschap verbiedt, met een noodprocedure op te schorten.

Belangengroepen waren een spoedprocedure gestart om de handhaving van het abortusverbod, dat woensdag in werking trad, te blokkeren in afwachting van de behandeling ten gronde van de zaak. Het verdeelde, door conservatieven gedomineerde, Hooggerechtshof besliste - met vijf rechters tegen en vier voor - uiteindelijk om niet in te gaan op het verzoek.

Door de beslissing blijft de wet van kracht terwijl het Hooggerechtshof zich buigt over de grondwettigheid. Die procedure sleept naar verwachting nog tot juni 2022 aan.

Hartslag

Een abortus wordt door de nieuwe wet verboden zodra de hartslag van het embryo wordt geregistreerd, na ongeveer zes weken. Op dat moment weten de meeste vrouwen nog niet dat ze zwanger zijn. Er is bovendien geen uitzondering mogelijk als er sprake is van verkrachting of incest. Enkel als de gezondheid van de vrouw in gevaar is, kan er een uitzondering gemaakt worden. Tot nu gebeurde ruim 85 procent van alle abortussen in Texas na zes weken.

De wet past in een Republikeins offensief tegen de abortuswetgeving. Een tiental Amerikaanse staten, waaronder Louisiana en Georgia, ging Texas al voor bij het verbieden van abortus zodra de hartslag van de foetus waarneembaar is. Al die wetten werden vernietigd omdat ze in strijd zijn met het precedent dat het Hooggerechtshof in 1973 stelde in de zaak Roe tegen Wade. Dat bevestigde het recht op abortus zolang de foetus niet levensvatbaar is, tot 22 à 24 weken zwangerschap.

Texas heeft zijn wet echter anders gedefinieerd: het is niet aan de autoriteiten om de maatregel te doen respecteren, maar 'enkel' de burgers. Zij worden dus aangemoedigd om een klacht in te dienen tegen mensen of organisaties die vrouwen zouden helpen om abortus te plegen.

