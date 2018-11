Strafrechtelijk onderzoek tegen brexiteer Arron Banks

De zakenman en anderen wordt verweten dat ze voor het referendum van 2016 over de exit van Groot-Brittannië uit de Europese Unie de regels van de campagnefinanciering overtraden. Ook de campagne Leave.EU is naar verluidt voorwerp van onderzoek. Mogelijk werd 'een reeks van strafbare feiten' gepleegd, klinkt het in de mededeling van de kiescommissie.

Probrexitcampagnes als Leave.EU zouden miljoenenkredieten van Banks gekregen hebben. Er is grond om aan te nemen dat de herkomst van dat geld niet volgens de regels aangegeven werd, zegt de kiescommissie. Mogelijk kwam het geld niet van Banks zelf, maar van firma's met zetel op het eiland Man of in Gibraltar.

Banks zelf wijst de beschuldigingen van de hand.