‘Straf tegen baas Hotel Rwanda verzacht’

De gevangenisstraf van 25 jaar voor Paul Rusesabagina, de Belgische Rwandees die bekend is door de film ‘Hotel Rwanda’, is ‘verzacht’.

Dat heeft een woordvoerder van de Rwandese regering vrijdag gemeld aan het Franse persagentschap AFP.

De veroordeling voor terrorisme van september 2021 is op vraag van de president verzacht, aldus woordvoerder Yolande Makolo. Hoe lang Rusesabagina dan nog in de cel moet zitten, wordt niet gepreciseerd. Het nieuws komt er twee weken nadat president Paul Kagame had aangekondigd dat er ‘discussies’ lopende waren over de gevangenschap van Rusesabagina.

De aanhangers van Rusesabagina houden vol dat het proces een schijnvertoning was die bol stond van de onregelmatigheden. Zijn familie wees ook op de verslechterende gezondheidstoestand van de 68-jarige. Een rechtbank had zijn veroordeling in mei 2022 bevestigd, net als de straf van twintig van zijn medebeschuldigden.

Rusesabagina werd beroemd door de film ‘Hotel Rwanda’ uit 2004, die vertelt hoe de gematigde Hutu die het Hotel Mille Collines uitbaatte, meer dan duizend mensen redde tijdens de genocide van 1994.

In die genocide werden volgens de Verenigde Naties 800.000 mensen gedood, voornamelijk uit de Tutsi-minderheid. Rusesabagina, die al meer dan 20 jaar een tegenstander is van president Paul Kagame, gebruikte zijn bekendheid in Hollywood om zijn standpunten een wereldwijde weerklank te geven. Hij leefde sinds 1996 in ballingschap in de Verenigde Staten en België, voordat hij in augustus 2020 in Kigali onder verdachte omstandigheden werd gearresteerd toen hij uit een vliegtuig stapte waarvan hij dacht dat het op weg was naar Burundi.