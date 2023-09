Storm Libië: Meer dan 2.300 doden bij overstromingen

In de Libische stad Derna zijn minstens 2.300 doden gevallen door overstromingen die storm Daniel er heeft veroorzaakt. Dat zeggen de hulpdiensten dinsdag.

Volgens de woordvoerder van de reddings- en spoeddiensten in Libië, waarvan een team sinds maandag in Derna ter plaatse is, raakten door de overstromingen ook ongeveer 7.000 mensen gewond. Daarnaast zijn meer dan 5.000 mensen als vermist opgegeven. Storm Daniel trof zondagnamiddag het oosten van Libië.

“De situatie in Derna is schokkend en dramatisch”, aldus woordvoerder Oussama Ali. Volgens hem zijn minstens 65 anderen om het leven gekomen in andere steden en dorpen in het oosten van het land. “We hebben nood aan meer steun om levens te redden, want er zijn nog altijd mensen onder het puin en elke minuut telt”, zei hij nog.

Libië is verdeeld tussen rivaliserende regeringen in het oosten en het westen. De autoriteiten in het oosten van het land zeiden dat de twee voornaamste dammen op de rivier Wadi Derna het in de nacht van zondag op maandag hadden begeven. Het losgebroken water veroorzaakte grote modderstromen, verwoestte bruggen en sleurde talrijke woningen mee.

Drie vrijwilligers van de Libische Rode Halvemaan zijn om het leven gekomen toen ze de slachtoffers van de overstromingen hielpen, zegt de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halvemaanverenigingen.

Europese Unie bereid tot hulp aan Libië

De Europese Unie is bereid steun te verlenen aan Libië, dat is getroffen door verwoestende overstromingen. Dat heeft de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid, Josep Borrell, dinsdag laten weten.

“De beelden van de verwoesting in Libië, geteisterd door extreme weersomstandigheden die het tragische verlies van vele mensenlevens hebben veroorzaakt, stemmen tot droefheid. De EU volgt de situatie op de voet en is bereid steun te bieden”, zo zei Borrell op het X-netwerk (voorheen Twitter).

De voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, benadrukte ook dat de EU bereid is om het Libische volk en de families van de slachtoffers van de overstromingen, die vooral het oosten van het land treffen, te helpen.