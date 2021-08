Ruim honderdduizend gezinnen aan de noordoostkust van de Verenigde Staten zitten zondag zonder stroom wegens de doortocht van de tropische storm Henri. De bevolking wordt ook gewaarschuwd voor overstromingen.

Het zwaarst getroffen is voorlopig Rhode Island, waar zo'n 72.000 gezinnen zonder stroom zitten. In Connecticut gaat het om 30.000 gezinnen, in Massachusetts om 10.000, bericht de gespecialiseerde website poweroutage.us.

Henri, die inmiddels al is afgezwakt, kwam omstreeks 12.15 uur lokale tijd aan land. Volgens de meest recente metingen van het nationale orkaancentrum NHC zijn de windsnelheden intussen afgenomen tot zo'n 65 kilometer per uur. Op zee was dat nog het dubbele. De storm zou zich de volgende uren trager gaan voortbewegen en mogelijk stagneren op de grens tussen New York en Connecticut, waarschuwt de NHC. Er wordt veel regen verwacht.

President Biden riep de bevolking aan de noordoostkust op om waakzaam te zijn en voldoende voorraden in te slaan.

