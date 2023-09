Stoltenberg wil dat Duitsland defensie-uitgaven gevoelig optrekt

NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg wil dat Duitsland de defensie-uitgaven gevoelig optrekt, omwille van de oorlog in Oekraïne. Dat zei hij in een interview met de Duitse kranten van de Funke Mediengruppe.

‘Tijdens de Koude Oorlog, met bondskanseliers als Konrad Adenauer of Willy Brandt, werd er 3 tot 4 procent van het BBP uitgegeven aan defensie’, zei Stoltenberg. Ook in zijn eigen land, Noorwegen, was dat toen het geval. ‘Het is ons toen gelukt en het moet ons opnieuw lukken.’

Volgens de huidige NAVO-richtlijn is 2 procent het minimum, maar dat haalt Duitsland voorlopig niet. Volgens Stoltenberg is het land wel goed op weg, en hij verwacht dat veel lidstaten over 2 procent gaan.

Tegelijk is de secretaris-generaal en voormalig premier van Noorwegen zich bewust van de moeilijkheid om meer geld aan het leger te gaan uitgeven, als er ook geld nodig is voor gezondheid, onderwijs en infrastructuur. Maar nu de spanning oploopt, moet er meer geld naar defensie, benadrukte hij.