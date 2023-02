Stoltenberg pleit opnieuw voor snelle toetreding Zweden en Finland tot NAVO, Turkije wil concrete stappen

De secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, blijft bij zijn standpunt dat de tijd is gekomen om de NAVO-toetreding van Finland en Zweden te bekrachtigen. Voor Turkije moet vooral Zweden nog concrete stappen zetten vooraleer de toetreding van dat land kan worden bekrachtigd.

Wapenexport en terrorisme

‘Beide landen hebben grote stappen gezet sinds de ondertekening van het trilateraal memorandum tussen Finland, Zweden en Turkije op de NAVO-top in Madrid vorig jaar’, aldus Stoltenberg, die op bezoek is in Turkije. Zo hebben Finland en Zweden beperkingen op wapenexport naar Turkije opgeheven en verstrengden ze de wetgeving tegen terrorisme.

‘Ik blijf dan ook bij mijn mening dat het nu de tijd is om de toetreding van zowel Finland als Zweden te bekrachtigen’, aldus de NAVO-topman tijdens een persconferentie samen met de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Mevlut Cavusoglu.

Toetreding Zweden

De Turkse minister herhaalde de mogelijkheid die zijn president Recep Tayyip Erdogan had geopperd, om de toetreding van Finland en Zweden afzonderlijk te behandelen, hoewel beide landen hun verzoek gezamenlijk hadden ingediend. Cavusoglu erkende dat beide landen stappen hebben gezet, waarvan sommige hij als heel positief onthaalde. Vooral Zweden moet volgens hem echter ‘nog concrete maatregelen’ treffen.

‘Het zou niet realistisch zijn om te zeggen dat Zweden volledig aan zijn verplichtingen van het protocolakkoord heeft voldaan’, aldus Cavusoglu.

Tijdens de NAVO-top in Madrid vorig jaar beslisten de staatshoofden en regeringsleiders van de dertig lidstaten om Finland en Zweden uit te nodigen om tot de alliantie toe te treden. Dertig landen ondertekenden de toetredingsprotocollen, 28 van hen hebben die geratificeerd. Enkel Turkije en Hongarije deden dat nog niet.

Stoltenberg reisde naar Turkije om er de solidariteit van de alliantie met de NAVO-lidstaat te betuigen, na de verwoestende aardbeving die aan duizenden mensen het leven heeft gekost.