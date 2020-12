China is volgens de NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg geen tegenstander van de verdragsorganisatie.

De toenemende macht van het land kan volgens Stoltenberg nieuwe kansen bieden. Tegelijk waarschuwt hij ook voor uitdagingen. 'China deelt onze waarden niet, ondermijnt de mensenrechten, pest andere landen', zei de NAVO-baas, na een vergadering over China door de NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken op woensdag.

Dinsdag en woensdag hebben de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-lidstaten via videoconferentie vergaderd. Met de partnerlanden Australië, Japan, Nieuw-Zeeland, Zuid-Korea, Finland, Zweden en de Europese hoge vertegenwoordiger voor het buitenlands beleid bespraken ze de shift in het globale machtsevenwicht en de rijzende macht van China.

'Het is duidelijk dat de opkomst van China nieuwe opportuniteiten kan bieden, bijvoorbeeld voor handel en engagement op globale kwesties zoals wapencontrole en de klimaatverandering', aldus Stoltenberg.

De NAVO-baas erkent dat er ook uitdagingen zijn. China heeft zo het op één na grootste defensiebudget ter wereld en investeert zwaar in nieuwe capaciteiten, zei de NAVO-baas in een virtuele persconferentie. 'China deelt onze waarden niet, ondermijnt de mensenrechten, pest andere landen en voert steeds meer een systemische competitie met ons.'

Tijdens de vergadering is dan ook de Chinese militaire ontwikkeling, de toenemende Chinese activiteit in de nabijheid en de implicaties ervan voor de weerbaarheid van de NAVO besproken, 'ook wanneer het gaat over opkomende technologieën en onze kritieke infrastructuur', aldus nog Stoltenberg. Volgens hem zijn de veiligheidsuitdagingen die China stelt, een belangrijke reden waarom de NAVO zich een meer globale aanpak moet aanmeten.

De verdragorganisatie blijft volgens hem bereid met China te communiceren, iets wat nu al gebeurt. 'Maar, als een opkomende macht, moet China de internationale op regels gebaseerde orde respecteren', zei hij nog.

'China is partner, concurrent en rivaal'

Na afloop van de NAVO-vergadering, benadrukte ook minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès dat de NAVO-leden zich zorgen maken over de veiligheidsrisico's, fysieke maar ook in de ruimte en in cyberspace, die zich in de toekomst zouden kunnen stellen. 'Het zou een vergissing zijn om in China een nieuwe vijand te zoeken. Zoals reeds op Europees niveau is erkend, is China een land dat tegelijk een partner, een economische concurrent en een systemische rivaal is. We moeten met China in gesprek kunnen gaan, zonder naïviteit, om verschillende manieren van samenwerken te onderzoeken.'

Volgens Wilmès is China immers ook nodig om wereldwijde uitdagingen zoals de strijd tegen de opwarming van de aarde het hoofd te bieden. 'Maar dit mag ons er niet van weerhouden om aan te dringen op de waarden waar we voor staan, waaronder de verdediging van de mensenrechten. Tegelijkertijd moet de NAVO in staat zijn haar afschrikkingskracht te versterken.'

