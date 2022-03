De Noor Jens Stoltenberg blijft een jaar langer secretaris-generaal van de NAVO. Dat zijn de 30 bondgenoten donderdag overeengekomen tijdens een buitengewone top van de verdragsorganisatie.

Zijn mandaat zou normaal eind september aflopen, maar dat mandaat wordt nu dus met een jaar verlengd. Die verlenging zat er aan te komen, nu Europa door de Russische inval in Oekraïne te maken krijgt met zijn ernstigste veiligheidscrisis in decennia.

Er bestond volgens de media een consensus onder de regeringsleiders dat het beter was dat Stoltenberg nog langer aanblijft in deze crisistijden, want "je verandert niet midden in een storm van kapitein". De bondgenoten gingen donderdag unaniem akkoord met de verlenging. Stoltenberg zou normaal eind dit jaar gouverneur van de Noorse centrale bank worden. Het was dan ook de bedoeling dat de NAVO-leden eind juni een opvolger aanduidden tijdens de top in Madrid. Ook de naam van minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès circuleert in de media als mogelijke opvolger.

Het Noorse Ministerie van Financiën heeft ondertussen bekendgemaakt dat Stoltenberg zijn benoeming als hoofd van de Noorse centrale bank neerlegt. De interim-gouverneur Ida Wolden Bache neemt in zijn plaats het mandaat op voor een termijn van zes jaar. De minister van Financiën zal daarover zo snel mogelijk een aanvraag indienen bij de koning.

Stoltenberg is sinds 2014 de topman van de NAVO, en is met zijn acht jaar een van de langst zetelende secretarissen-generaal uit de geschiedenis van de verdragsorganisatie. Hij krijgt vooral erkenning voor zijn rol als bemiddelaar tussen de verschillende NAVO-landen met elk vaak zeer verschillende belangen. Hij modereerde onder meer het geschil over de defensieuitgaven, dat onder de voormalige Amerikaanse president Donald Trump escaleerde. Trump dreigde er zelfs mee het bondgenootschap te verlaten.

