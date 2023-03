‘Stilletjes heeft president Biden het strenge immigratiebeleid van Donald Trump overgenomen’

‘In Europa horen we er niet veel over, maar zo halverwege zijn presidentschap blijkt de Democratische president Joe Biden het rechtse immigratiebeleid van Donald Trump te hebben overgenomen’, schrijft Robbert de Witt.

Massa-immigratie is een politieke hindernis die geen enkele politicus, links of rechts, met gemak neemt. President Joe Biden beloofde de Amerikanen het allemaal anders te gaan doen dan zijn voorganger. Dat was ruim twee jaar geleden. In Europa horen we er niet veel over, maar zo halverwege zijn presidentschap blijkt de Democraat het rechtse immigratiebeleid van Donald Trump te hebben overgenomen.

Niet dat alleen Republikeinen voor beperking van immigratie zijn: de Democratische president Barack Obama (2009-2017) was bijvoorbeeld, ondanks het positieve imago dat hij had bij veel Europeanen, niet bepaald zacht tegenover immigranten. Onder zijn leiding werden tussen 2009 en 2015 ruwweg 2,5 miljoen illegale immigranten uitgezet. Vluchtelingenorganisaties noemden president Obama ‘Deporter in Chief’.

Het was zijn opvolger Donald Trump toch nog te slap. Hij waarschuwde voor de ‘moordenaars, drugsdealers en verkrachters’ uit Mexico. Trump wilde immigranten meteen laten wegsturen als bleek dat zij, onderweg naar de Verenigde Staten, geen asiel hadden aangevraagd in een ander veilig land.

Ook wilde Trump, om illegaal inreizen te voorkomen, dat asielzoekers alleen een aanvraag mochten doen als zij zich meldden bij een officiële grensovergang. En Trump trok miljarden uit voor ‘The Wall’: een duizenden kilometers lang hek dwars door het droge grensgebied boven Mexico. Trump wilde de barriere zwart laten verven, om hem meer afschrikwekkend te maken – en omdat hij dan door de brandende zon te heet zou worden om aan te raken. Het hek werd niet afgebouwd, maar onder Biden wordt – stilletjes- verder gewerkt aan ontbrekende delen.

Trump werd nog het meest geholpen door COVID-19. De pandemie gaf hem een excuus om immigranten uit gezondheidsoverwegingen te weren. Ook nadat corona geen reden tot zorg meer was, werden immigranten met deze ‘Title 42’-regel onverrichter zake heengezonden. Pas komende mei verloopt deze maatregel, want Joe Biden hield Trumps omstreden maatregel in stand.

Bidens medewerkers vrezen dat opheffing van Title 42 zal leiden tot een nieuwe ‘karavaan’, zoals de gezamenlijke reis naar het noorden van soms duizenden migranten wordt genoemd. Deze zomer brandt de strijd om het presidentschap al los en Biden kan beelden van duizenden asielzoekers die rammelen aan de zuidelijke poorten van Amerika zeker niet gebruiken.

In het beruchte crisisjaar 2015 kwamen naar schatting 1,3 miljoen asielzoekers Europa binnen. Zonder dat Europeanen bijzonder veel aandacht ervoor hebben, stevenen de Verenigde Staten dit jaar af op eenzelfde aantal. In januari arriveerden per dag gemiddeld zo’n 5.000 migranten bij de zuidgrens. Dat zijn er ruwweg 150.000 per maand, en 1,8 miljoen in heel 2023. De immigratiediensten houden er rekening mee dat het daggemiddelde kan oplopen tot 13.000. Dat zou op jaarbasis ruim 4,5 miljoen immigranten betekenen.

Daarbij helpt de ‘linkse wolk’ die over Zuid-Amerika trekt niet. Steeds meer landen daar worden bestuurd door zeer linkse leiders. Dat pakt meestal niet zo goed uit voor de welvaart van de burgers, die dan in steeds grotere aantallen naar die verderfelijke, kapitalistische Verenigde Staten vluchten. (Andersom zijn er maar weinig linkse Amerikanen die naar het communistische Cuba of het socialistische Venezuela migreren.)

Biden ziet de bui al hangen: straks vertonen zijn tegenstanders, van links én rechts, eindeloos beelden van Amerikaanse Border Patrol-medewerkers die gezinnen uit elkaar halen. Een kwetsbaar punt.

De president grijpt daarom naar harde middelen. Biden wil dat asielaanvragen alleen in behandeling worden genomen als immigranten aantonen dat zij eerst hebben geprobeerd asiel aan te vragen in een van de veilige landen die zij onderweg zijn gepasseerd. En zij moeten vervolgens een afspraak maken voor een gesprek over hun asielaanvraag via de overheidsapp CBP One. Fysiek aankloppen bij een grenspost wordt daarmee zinloos, en dat moet ‘schrijnende beelden’ voorkomen.

Zo kiest Biden uit politieke berekening voor een ‘trumpiaans’ immigratiebeleid. Hij zal er vast mee wegkomen. Rechtse leiders krijgen meestal veel meer kritiek vanwege een streng immigratiebeleid dan linkse leiders.