‘Stevig uithalen tegen ‘woke’ blijkt niet voldoende voor een conservatief brevet’

Een studie legde Republikeinse kiezers de keuze tussen twee kandidaten voor. De ene wil een kruistocht voeren tegen de zogenaamde wokeness, de andere komt op voor meer veiligheid. Tot verbazing van de onderzoekers koos een ruime meerderheid voor meer law-and-order. En dat terwijl het discours van verschillende Republikeinse kandidaten nu net wordt gedomineerd door de oorlog tegen de ‘woke-ideologie’. Ze komen op tegen wat zo ongeveer kan worden omschreven als een (volgens hen) te liberale houding tegenover gender, ras en seksualiteit in de media, op school, in de culturele wereld en zelfs in sommige bedrijven. Gouverneur Ron DeSantis van Florida gebruikte het woord ‘woke’ recent vijf keer in negentien seconden.

Het onderzoek werd nationaal onder Republikeinse kiezers gevoerd, maar ook specifiek in de conservatieve staat Iowa, waar de eerste voorverkiezing voor de presidentsverkiezingen wordt gehouden. Stevig uithalen tegen ‘woke’ was tot nu toe de snelste manier voor kandidaten om hun conservatieve brevet te halen. Dat die aanpak electoraal niet zoveel slagkracht heeft als gedacht, blijkt ook uit het resultaat van een referendum in het diep conservatieve Ohio. Kiezers spraken zich daar uit tegen een Republikeinse poging om abortus wettelijk zo goed als onmogelijk te maken.

Het zou kunnen verklaren waarom de campagne van DeSantis al enige tijd slabakt. Het onderzoek leert ook dat kiezers weinig zin hebben in een economische oorlog, zoals DeSantis die in Florida tegen het – volgens hem – te woke bedrijf Disney voert. Het campagneteam van de gouverneur liet snel weten dat hij zeker ook een mening over veiligheid heeft. Waarom die bezorgdheid nu bovendrijft, is niet duidelijk. Ze kan te maken hebben met de misdaadgolf in Amerikaanse steden die met de pandemie begon.

Eén kandidaat heeft daar alsnog weinig last van. Donald Trump surft niet mee op de golf tegen woke. Volgens hem snapt de helft van de mensen toch niet waarover het gaat. Dat wil niet zeggen dat het hele antiwokegevoel geen rol speelt. Denk aan wat AB InBev overkwam toen zijn biermerk Bud Light door een transgender influencer werd gepromoot: de brouwer verloor flink wat marktaandeel.

De les is alleen dat deze cultuurstrijd blijkbaar niet volstaat om genoeg kiezers te overtuigen. Goed de helft van de ondervraagde Republikeinen kant zich bijvoorbeeld ook niet tegen het homohuwelijk. Wie zich alleen daarop richt, zal gelukkig niet winnen.