Steve Bannon, een vroegere topadviseur van de Amerikaanse president Donald Trump, is donderdag opgepakt in een fraudezaak. Hij is samen met drie anderen in verdenking gesteld van het oplichten van honderdduizenden mensen via de crowdfundingactie We Build the Wall.

De zaak draait rond het aannemen van geld om de muur te bouwen aan de zuidelijke grens van de Verenigde Staten, waarover president Trump het herhaaldelijk heeft gehad. Doel is om illegale immigranten uit Mexico en Zuid-Amerika tegen te houden.

Bannon, Brian Kolfage, Andrew Badolato, Timothy Shea 'en anderen zouden een plan hebben opgezet om het geld van honderdduizenden donateurs achterover te drukken', aldus de aanklagers in New York. Ze zijn alle vier donderdag gearresteerd.

De online crowdfundingcampagne We Build the Wall ('Wij bouwen de muur') heeft meer dan 25 miljoen dollar opgebracht. Brian Kolfage 'heeft herhaaldelijk en valselijk verzekerd dat hij 'geen cent' zou aanvaarden als salaris'', aldus de aanklager in een persmededeling. En Bannon zou in het openbaar gezegd hebben: 'We zijn een organisatie van vrijwilligers', volgens de openbaar aanklager in New York.

De vier mannen worden verdacht van samenzwering om fraude te plegen en van samenzwering om geld wit te wassen. Op elk van die aanklachten staat een straf van 20 jaar cel.

