De rechter die bevoegd is voor de fraudezaak tegen Steve Bannon, de in beschuldiging gestelde vroegere adviseur van president Donald Trump, heeft de start van zijn proces provisorisch voor 24 mei vastgelegd.

Bannon en drie anderen zijn ervan beschuldigd miljoenen dollars voor een campagne om privé een muur op de Amerikaans-Mexicaanse grens op te trekken, voor persoonlijke verrijking te hebben afgewend. Het viertal verscheen per videoconferentie voor districtsrechter Analisa Torres.

De vroegere strateeg op het Witte Huis heeft eerder deze maand reeds onschuldig gepleit en kwam vrij op borgtocht. De drie anderen pleitten maandag onschuldig. De rechter waarschuwde dat de start van het proces evenwel vertraging kan opgelopen in verband met de coronapandemie.

Trump heeft afstand genomen van Bannon en noemde het project om privé een muur te bouwen 'ongepast'. Zoiets komt aan de federale regering toe. Bannon was aanvankelijk zeer invloedrijk in het Witte Huis, maar in augustus 2017 moest hij het centrum van de uitvoerende macht verlaten.

