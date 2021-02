Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft zaterdag het steunpakket van 1,9 biljoen dollar economische maatregelen tegen de coronacrisis van president Joe Biden goedgekeurd. De Democraten hebben in het Huis een meerderheid.

Na uren van debat werd het wetsontwerp goedgekeurd met een kleine meerderheid van 219 stemmen (allemaal Democraten) tegen 212 (waarvan twee Democratische). De Republikeinen hekelden de maatregelen die volgens hen te veel kosten en te weinig efficiënt zijn.

Het steunpakket wordt volgende week naar de Senaat gestuurd, waar de verhoging van het minimumloon uit het voorstel zal gehaald worden. President Biden wil het minimumloon optrekken tot 15 dollar per uur, tegen 2025.

In de Senaat hebben Democraten en Republikeinen elk 50 zitjes. Vicepresident Kamala Harris, die tegelijk voorzitter is van de Senaat, heeft bij een patstelling echter een doorslaggevende stem.

De finale versie van de tekst keert dan terug naar het Huis, waar de Democraten stellen voldoende stemmen te hebben om het relanceplan definitief goed te keuren, met of zonder de verhoging van het minimumloon.

Biden wil met het steunpakket de economie aanzwengelen en miljoenen nieuwe jobs creëren. Er worden onder meer rechtstreekse betalingen aan privéhuishoudens, financieringsmaatregelen voor coronatests en de verdeling van vaccins en bijkomende hulp voor werklozen voorzien. De president en de Democraten hebben op een snelle goedkeuring aangedrongen, omdat op 14 maart de verlengde en verhoogde werkloosheidssteun voor miljoenen Amerikanen afloopt, als de president de wet voordien niet heeft ondertekend.

