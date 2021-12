Journalist Chris Wallace trekt na 18 jaar de deur dicht bij de conservatieve Amerikaanse nieuwszender Fox News. 'Ik ben klaar voor een nieuw avontuur', zo kondigde de 74-jarige Wallace zelf aan tijdens zijn zondagse show 'Fox News Sunday'. Wat later werd bekend dat hij overstapt naar concurrent CNN.

Wallace staat bekend als een 'nieuwsjournalist', wat een bedreigde soort is bij Fox News, waar opiniemakers en opiniërende ankers de kijkcijferkanonnen zijn. Wallace stond voor vrij harde maar billijke interviews, waarbij Democraten en Republikeinen op gelijkaardig scherpe vragen werden onthaald.

Wallace stelde die vragen vooral tijdens zijn zondags politiek programma, 'Fox News Sunday', dat in weerwil van de naam in eerste instantie uitgezonden worden op de Fox entertainmentzenders, en niet op Fox News.

Chris Wallace's big surprise at the end of today's @FoxNewsSunday: He's leaving, effective immediately. pic.twitter.com/S1ON6JkTXx — Brian Stelter (@brianstelter) December 12, 2021

Wel voor Fox News modereerde Wallace in 2016 en 2020 telkens een presidentieel debat. Hij was ook een van de moderatoren toen een andere Foxster, Megyn Kelly, tijdens een debat tussen Republikeinsepresidentskandidaten in 2015, clashte met Donald Trump terwijl ze hem ondervroeg naar zijn uitspraken over vrouwen.

Het contract van Wallace liep eind deze maand af en hij besliste het niet te verlengen, zo schrijven Amerikaanse media. Hij verhuist naar de zender CNN, waar hij op weekdagen een talkshow zou krijgen op de streamingdienst CNN+ die volgend jaar gelanceerd wordt. Fox News liet weten 'uiterst fier te zijn op onze journalistiek en het team waar Chris Wallace 18 jaar lang deel van uitmaakte'.

Ongenoegen

Wallace had het er, volgens Amerikaanse media, in toenemende mate moeilijk mee dat Fox News geen tegenwind geeft aan columnisten en ankers die een vurige pro-Trump anti-verkiezingsresultaten anti-vaccinatielijn bewandelen. Op al die terreinen heeft Wallace standpunten die afwijken van wat de toonaangevende ankers te berde brengen. Volgens radiozender NPR had Wallace zijn beklag gemaakt bij de directie over een documentaire van steranker Tucker Carlson, waarin die de bestorming van het Capitool afdoet als opgezet spel om de rechterzijde in diskrediet te brengen. De bezwaren van Wallace maakten blijkbaar geen indruk op de directie, hoewel de familie Murdoch, die de eigenaar is van Fox News, wel ten persoonlijke titel kritiek geeft op Donald Trump. Het bericht van NPR werd later onafhankelijk bevestigd door andere media.

Wallace is niet de enige nieuwsgerichte figuur die verdwijnt bij Fox News. Onder meer Megyn Kelly, Shepard Smith en Kristin Fisher gingen hem voor. Vorige maand namen twee 'mainstream' (lees Trump-kritische) conservatieve commentatoren, Stephen Hayes en Jonah Goldberg, ontslag bij de zender. Zij voerden expliciet de documentaire van Carlson aan als de reden voor hun ontslag.

Chris Wallace is de zoon van wijlen Mike Wallace, die tot op hoge leeftijd programma's maakte voor het legendarische CBS-nieuwsprogramma 60 minutes.

