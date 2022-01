Stephen Breyer, een progressieve rechter in het Amerikaans Hooggerechtshof, wil nog tijdens de huidige legislatuur met pensioen gaan. Dat melden verschillende Amerikaanse media woensdag.

De 83-jarige Breyer is momenteel de oudste rechter in het Hooggerechtshof. Hij werd in 1994 benoemd door de Democratische president Bill Clinton.

Wanneer Breyer precies een stap opzij zou zetten, is nog niet helemaal duidelijk. Volgens nieuwszender CNN kan er mogelijk morgen/donderdag al een formele aankondiging komen. Breyer zou dan wel blijven zitten tot er een opvolger is aangeduid.

Zijn vervanging zou in elk geval gebeuren vóór de 'midterms', de tussentijdse parlementsverkiezingen die in november dit jaar plaatsvinden, zo schrijft zender NBC. Als de Republikeinen bij die verkiezingen de controle over de Senaat heroveren, kan dat de aanduiding van een progressieve rechter bemoeilijken.

Stephen Breyer

Zijn pensionering zou huidig president Joe Biden de gelegenheid geven om voor het eerst een rechter in het hoogste federale gerechtshof van de VS aan te duiden. Tijdens zijn verkiezingscampagne had Biden beloofd dat hij een zwarte vrouw als rechter in het Hooggerechtshof zou benoemen.

Het Witte Huis houdt zich voorlopig nog op de vlakte. 'Of ze met pensioen gaan, en hoe ze dat aankondigen, is altijd de beslissing van de rechter van het Hooggerechtshof. Dat is ook vandaag het geval. We hebben geen aanvullende details of informatie', zo reageert Jen Psaki, woordvoerster van het Witte Huis, op Twitter.

De Amerikaanse opperrechters worden benoemd voor het leven, maar kunnen ervoor kiezen met pensioen te gaan of af te treden. De voordracht van een nieuwe rechter moet worden goedgekeurd door de Senaat. Zes van de negen leden van het Hooggerechtshof zijn momenteel van conservatieve signatuur.

