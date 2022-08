Stemmen uit Taiwan (1) – ‘Taiwan staat stil’

Het bezoek van Nancy Pelosi aan Taiwan zit erop. China houdt intussen al enkele dagen militaire drills vlakbij de Taiwanese kust. Knack.be sprak met enkele Taiwanezen. Vandaag de gepensioneerde Connie Wong*, pessimistisch over de toekomst van het eiland. ‘We zijn nochtans uniek geplaatst om met China samen te werken.’

‘Taiwan staat stil. Er is geen plan voor de komende 10 jaar’, zucht de 62-jarige Wong. ‘De mensen aan de macht zijn te veel met politieke spelletjes bezig.’ Volgens haar is er amper vooruitgang geweest in vergelijking met de buurlanden de laatste decennia. ‘Onze periode van constante groei is voorbij. Daarbij zijn we uniek geplaatst omwille van onze taal en cultuur om met China samen te werken.’

We spreken via een messaging app. Wong heeft een carrière als uitgeefster achter de rug. Ze wil liever anoniem blijven uit angst voor represailles via social media van Chinese of Taiwanese internettrollen. ‘Er was veel speculatie over het feit of Nancy Pelosi Taiwan zou bezoeken of niet’, vertelt Wong. ‘We wisten dat ze niet verlegen is als het over duidelijke posities tegenover China gaat.’

‘Dit is waarschijnlijk de laatste termijn van Pelosi als voorzitster van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Soms hebben politici verborgen agenda’s en doen ze onverwachte dingen waarmee ze elders scoren. Het bezoek leidt af van haar binnenlandse problemen’, vindt Wong.

Wong zegt dat ze op een voorzichtige aanpak gehoopt had. ‘Sommige mensen zijn erg fanatiek tegenover China, maar dat is een minderheid. Ik spreek liever niet met hen. Ik verkies de status quo. Ik denk dat dat is wat de meesten willen.’

‘Het is gemakkelijk voor Pelosi om te zeggen dat we dapper moeten zijn’, vervolgt de uitgeefster. ‘Amerika is ver weg. De Amerikanen zijn al vaker gaan lopen op plaatsen waar het iets te heet werd.’ Ze vraagt scherp: ‘Als de Amerikanen echt zo dapper willen zijn, waarom erkennen ze Taiwan niet als onafhankelijk land?’

Volgens Wong hebben de drills van de Chinezen niet veel impact op het alledaagse leven van de Taiwanezen. ‘De meeste mensen hebben korte gesprekjes, maar dit is gewoon één van vele onderwerpen. Wat zouden we anders moeten doen?’ vraagt ze zich luidop af. ‘We doen alledaagse dingetjes. We gaan naar de winkel en in het park wandelen. Er is nog geen luchtalarm geweest. De officiële uitleg is dat de raketten te hoog vlogen. Er is nu veel speculatie waarom er zoveel stilte heerst op de officiële kanalen.’

De dochters van Wong leven en werken beiden in Amerika. Ze is vrij pessimistisch over de toekomst van Taiwan zelf. ‘We zouden veel enger met China kunnen werken. Het is de grootste markt ter wereld. We delen de taal en veel gebruiken. Dat maakt ons uniek geplaatst’, besluit ze. ‘In de plaats daarvan smijten we alles weg. Met hen samenwerken betekent niet dat onder hun politiek systeem moeten leven.’