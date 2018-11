Stemmen moeten opnieuw geteld worden in Florida

De kieswetten in Florida verplichten tot een machinale hertelling indien het verschil tussen twee kandidaten minder dan 0,5 procentpunten van de stemmen bedraagt.

Dat blijkt zowel het geval te zijn bij de strijd om het gouverneurschap als de race naar de Senaat. De Republikeinse kandidaat voor de Senaat Rick Scott haalde zo'n 12.500 stemmen meer dan Democraat Bill Nelson. Dat is goed voor een verschil van 0,15 procentpunten. De Republikein Ron DeSantis (foto) won de gouverneursverkiezing met 34.000 stemmen meer dan de Democraat Andrew Gillum, ofwel 0,41 procentpunten. Die laatste zou de eerste zwarte gouverneur van de staat kunnen worden. Gillum, die dinsdag nochtans zijn nederlaag erkende, huurde Barry Richards in, een advocaat die in 2000 Bush adviseerde, om een hertelling af te dwingen.