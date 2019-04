Stembusgang Thailand moet deels overgedaan worden

Anderhalve week na de verkiezingen in Thailand moet de stembusgang in zes stembureaus overgedaan worden. In twee andere stembureaus moeten de stemmen herteld worden. Dat heeft de kiescommissie donderdag aangekondigd.

11 Keer gedeeld

Keer gedeeld











Activisten protesteerden al tegen de resultaten eind maart in de hoofdstad Bangkok.

'Er werd vastgesteld dat het aantal getemde stembiljetten niet overeenkwam met het aantal mensen dat is komen kiezen in sommige stembureaus', zegt Sawaeng Boonmee, adjunctdirecteur van de kiescommissie. Op 24 maart werden in Thailand voor de eerste keer in bijna acht jaar parlementsverkiezingen gehouden. In 2014 had een militaire junta de macht overgenomen, met de belofte verkiezingen te organiseren. Die werden echter verschillende keren uitgesteld. Op 24 maart werden in Thailand voor de eerste keer in bijna acht jaar parlementsverkiezingen gehouden. Op de verkiezingsdag doken al de eerste berichten op over onregelmatigheden, zoals niet-stemgerechtigde kiezers op de kieslijsten. De eerste voorlopige resultaten werden pas vorige donderdag bekendgemaakt, en de officiële resultaten zullen pas op 9 mei volgen. Vorig weekend werd al geprotesteerd tegen mogelijke kiesfraude. Zo werd er onder meer opgeroepen om de leden van de kiescommissie de laan uit te sturen. Vele Thai geloven dat er gesjoemeld werd met de verkiezingen, om juntaleider Prayut Chan-o-cha toe te laten premier te kunnen blijven. Uit de voorlopige resultaten blijkt dat de legergezinde Palang Pracharatpartij ruim een half miljoen meer stemmen kreeg dan oppositiepartij Pheu Thai. Die laastste partij zou wel meer zetels in het Lagerhuis veroverd hebben: 137, tegenover 97 voor Palang Pracharat. Lees ook: Belgische duiker die hielp bij reddingsoperatie Thaise voetballertjes: 'Iedereen wil nu in grotten duiken'