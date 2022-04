Klokslag 8 uur zijn in Frankrijk zondagochtend de stembureaus opengegaan voor de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Zowat 48,7 miljoen Fransen kunnen vandaag een stem uitbrengen op huidig president Emmanuel Macron of zijn uitdaagster Marine Le Pen.

Rond de middag worden de eerste cijfers over de opkomst verwacht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Naar verwachting zullen minder kiezers komen opdagen aan de stembussen. De stembureaus blijven open tot 19 uur, in de grote steden is dat tot 20 uur. In de overzeese gebieden werden de presidentsverkiezingen zaterdag al afgetrapt.

Macron op voorsprong in de peilingen

Lange tijd leek het erop dat Macron, leider van de liberale centrumpartij La République en Marche (LREM), freewheelend een tweede ambtstermijn van vijf jaar zou mogen optekenen, maar de laatste weken voor de eerste ronde sputterde de motor enigszins. Le Pen, de leidster van het uiterst rechtse en nationalistische Rassemblement National (RN), wist de afgelopen weken een grote achterstand in de peilingen nagenoeg weg te werken, maar moest in de eerste ronde op 10 april toch de duimen leggen voor Macron.

In die eerste ronde kreeg Macron 27,84 procent van de stemmen achter zijn naam, de 53-jarige Le Pen kon 23,15 procent van de kiezers overtuigen. Peilingen van donderdag gaven de 44-jarige Macron 55,5 tot 56,5 procent van de stemmen.

