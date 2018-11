Stembureaus gaan open in VS: alles wat u moet weten

De stembureaus gingen om 12 uur Belgische tijd al open in Connecticut, Maine, New Hampshire, New Jersey, New York en Virginia, allen in het oosten, en in het centraler gelegen Kentucky. De eerste resultaten worden woensdagochtend vroeg verwacht.

Test

De tussentijdse verkiezingen, voor het hele Huis van Afgevaardigden (435 zetels) en een derde van de Senaat (35), worden beschouwd als een referendum over het presidentschap van Donald Trump.

Volgens de laatste peilingen zouden de Democraten er kunnen in slagen om het Huis te heroveren op de Republikeinen. De partij van de president verliest bij de eerste midterms zo goed als altijd de controle over het Huis. De Democraten zullen 23 zetels op de Republikeinen moeten winnen om weer over een meerderheid te beschikken.

De controle over de Senaat heroveren wordt zo goed als onmogelijk voor de Democraten.

Behalve deze twee verkiezingen zijn er ook verkiezingen op staats- en lokaal niveau.

Al meer dan 35 miljoen mensen brachten vervroegd hun stem uit. In 37 staten en in Washington DC kon vervroegd gestemd worden.