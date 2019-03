Steenkool gaat ten onder aan harde economische wetten

Ondanks beloftes van de regering-Trump oogt de toekomst somber voor steenkool in de VS. Driekwart van de huidige steenkoolcentrales moet qua prijs al onderdoen voor wind- of zonne-energie, blijkt uit een analyse van overheidscijfers.

De huidige Amerikaanse president Donald Trump zet volop in op de heropleving van de steenkoolindustrie in de Verenigde Staten, met wisselend succes. In verschillende delen van de VS is het immers al een tijdje goedkoper om te investeren in hernieuwbare energie, eerder dan in nieuwe steenkoolcentrales.

Een nieuw rapport door bureau Energy Innovation gaat nog een flinke stap verder: het is nu in veel gevallen zelfs goedkoper om bestaande steenkoolcentrales te sluiten en te vervangen door nieuwe zonne- en windparken in de buurt.

Volgens het rapport, dat uitgaat van officiële cijfers van de Energy Information Administration (EIA) was in 2018 al 74 procent van de Amerikaanse steenkoolcentrales at risk: ze zouden vervangen kunnen worden door nieuwe, schone energieproductie op maximaal 60 kilometer afstand tegen lagere productiekosten. Omdat hernieuwbare energie steeds goedkoper wordt, zou dat tegen 2025 zelfs gelden voor 86 procent van de steenkoolcentrales.

In absolute cijfers gaat het om 211 gigawatt aan bestaande centrales in 2018 en 246 gigawatt tegen 2025.

De productiekosten voor zonne-energie alleen al zijn het voorbije decennium met 90 procent gedaald, en alles wijst er op dat die trend zal doorzetten. 'Deze bijkomende daling betekent dat steenkoolcentrales niet alleen duurder zullen zijn dan hernieuwbare energie - ze zullen binnenkort dramatisch oneconomisch zijn', stelt het rapport. Tegen 2025 zal naar schatting de helft van de Amerikaanse steenkoolproductie minstens 25 procent duurder zijn dan hernieuwbare bronnen.

'Zelfs zonder grote politieke veranderingen zullen we steenkool vrij snel zien verdwijnen', zegt een expert Elektriciteitsproductie bij Energy Innovation. 'Onze analyse toont aan dat we die omslag veel sneller kunnen maken: het feit dat zoveel steenkoolproductie vervangen kan worden, toont dat we niet snel genoeg handelen.'