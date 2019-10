Bij een steekpartij aan het winkelcentrum Arndale, in het centrum van de Britse stad Manchester, zijn verschillende mensen gewond geraakt.

De veertiger die opgepakt werd na de steekpartij in een winkelcentrum in Manchester vrijdag wordt verdacht van terrorisme. Dat meldt de Britse politie. Bij de vermoedelijke aanslag vielen verschillende gewonden. De dader handelde alleen en zijn motief is voorlopig onbekend, zei politieverantwoordelijke Russ Jackson op een persconferentie.

De man stapte vrijdagvoormiddag het Arndale-winkelcentrum binnen. Hij viel er voorbijgangers met een mes aan. Er is sprake van een vijftal gewonden, maar niemand zou in levensgevaar verkeren. De man werd overmeesterd door de politie, zei Jackson.