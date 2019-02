Steeds meer EU-landen erkennen Juan Guaido als interim-president van Venezuela

Ze doen dat nadat de betwiste president Nicolas Maduro een ultimatum om eerlijke en vrije presidentsverkiezingen te organiseren, naast zich heeft neergelegd.

Onder anderen de Spaanse premier Pedro Sanchez en de Britse minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt kondigden via Twitter aan dat ze nu Guaído als president beschouwen.

Nicolas Maduro has not called Presidential elections within 8 day limit we have set. So UK alongside European allies now recognises @jguaido as interim constitutional president until credible elections can be held. Let’s hope this takes us closer to ending humanitarian crisis