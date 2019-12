Star Trek-acteur René Auberjonois overleden

René Auberjonois, de Amerikaanse acteur met Frans-Zwitserse roots, is zondag op 79-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker overleden in Los Angeles. Hij was vooral bekend voor zijn rol in 'Star Trek: Deep Space Nine'.

René Auberjonois in 2012. © Belga

'We zijn diepbedroefd om te bevestigen dat René vandaag is overleden', staat te lezen op de website van de acteur. De eerste grote rol van Auberjonois was in de film 'MASH' uit 1970. In de jaren 90 raakte de acteur bekend bij het grote publiek met de rol van Odo in 'Star Trek: Deep Space Nine'. Daarnaast speelde hij in de jaren 80 in de sitcom 'Benson' en in de jaren 2000 in de reeks 'Boston Legal'. Als kleinzoon van een schilder en zoon van een journaliste en schrijver, groeide hij op in Parijs en New York, waar bij zijn carrière startte op Broadway. Star Trek-ster William Shatner spreekt op Twitter over een 'groot verlies'. 'Het was een fantastische, zorgzame en intelligente man', reageert George Takei, een andere Star Trek-acteur. Auberjonois was getrouwd en had twee kinderen.