Robert E. Lee, die tijdens de Amerikaanse burgeroorlog opperbevelhebber was van de zuidelijke Geconfedereerde Staten, is in het Amerikaans Congres letterlijk van zijn voetstuk gehaald. Zijn standbeeld is uit het Capitool in Washington verwijderd.

Dat werd bekendgemaakt door Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden.

In het Capitool is geen plaats voor haatsymbolen of voor de verering van de Geconfedereerde Staten, zo verklaarde ze.

Tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865) hebben de Geconfedereerde Staten, in het zuiden van het land, zich verzet tegen de afschaffing van de slavernij en tegen meer rechten voor de zwarte bevolking.

Lee was vanaf 1862 opperbevelhebber van die Geconfedeerde Staten. In sommige rechtse kringen wordt hij daarom nog altijd als een held beschouwd. Het monument van Lee was een van de twee beelden die de staat Virginia vertegenwoordigden in het parlementsgebouw. Maar een commissie in Virginia had eerder dit jaar geoordeeld dat een man die had gevochten voor het behoud van de slavernij niet de juiste persoon was om een diverse staat te vertegenwoordigen, zo schrijft The Washington Post.

Het beeld zal worden overgebracht naar het Virginia Museum of History and Culture in Richmond. Zijn plaats in het Congres wordt ingenomen door de Afro-Amerikaanse burgerrechtenactiviste Barbara Johns.

In de nasleep van het protest tegen racisme in de VS, is ook een discussie losgebarsten over standbeelden van omstreden historische figuren. Op verschillende plaatsen in de VS zijn al beelden van Robert Edward Lee weggehaald.

