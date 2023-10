Staking auto-industrie: akkoord bij Ford voorziet loonsverhoging met 25 procent

In de bijna zes weken durende autostaking bij de ‘grote drie’ van de Amerikaanse auto-industrie is een doorbraak bereikt. De vakbond UAW en Ford hebben een akkoord bereikt. Dat moet nog wel aan de werknemers voorgelegd worden.

Dat meldde eerst de vakbondsleiding en het nieuws werd bevestigd door de Forddirectie.

Het akkoord voorziet een CAO die over vier jaar een loonsverhoging met 25 procent voorziet, 11 procent daarvan bij de ondertekening van de CAO. Dat is minder dan de 40 procent die de vakbond eerst had geëist, maar iets meer dan de 23 procent die Ford twee weken geleden als ‘het uiterst mogelijke’ had aangeboden.

Behalve de loonsverhoging voorziet de overeenkomst de herinvoering van de loonindexering – die was tijdens de crisis van 2009 geschrapt – en een snellere evolutie naar de hoogste looncategorie. In de vorige CAO duurde het acht jaar vanaf aanwerving om in het hoogste barema terecht te komen. Dat wordt nu herleid tot drie jaar. Er komen garanties over werkzekerheid, het recht om te staken tegen sluitingen, en toezeggingen inzake het wegwerken van de achterstand van tijdelijke werknemers die aan slechtere voorwaarden werken.

Voorzitter Shawn Fain van de United Auto Working (UAW) zei via Facebook dat werknemers na de vier jaar van de CAO 40 dollar per uur zullen verdienen, tegen 32 nu. ‘We weten dat het contract records breekt. We weten dat het levens verandert.’ Al is het, zei hij ook, aan de leden om te zeggen of ze hiermee instemmen. In afwachting van de stemming roept de vakbond de werknemers van Ford op om het werk te hervatten.

De staking begon op 16 september in telkens één grote fabriek van Ford, General Motors en Stellantis. In eerste instantie staakten ruim 13.000 werknemers. Sindsdien is de actie enkele keren uitgebreid, zodat recentst ongeveer 45.000 van de 145.000 werknemers van de drie automerken aan het staken waren.

Eerder deze week had de vakbond, om de druk te verhogen, nog een extrafabriek van G.M. en Stellantis aan de stakingsactie toegevoegd.

De CAO bij Ford zal na goedkeuring gelden voor 57.000 werknemers.