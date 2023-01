‘Stafchef van Biden neemt ontslag’

De stafchef van de Amerikaanse president Joe Biden wil na twee jaar ontslag nemen. Dat schrijft de New York Times zaterdag, op basis van bronnen binnen de Amerikaanse regering. Volgens de krant zou Ron Klain één van de volgende weken vertrekken. Wie hem gaat opvolgen, is nog niet bekend.

De 61-jarige Klain geldt als een vertrouweling van Biden gedurende al vele tientallen jaren. Eerst toen hij nog senator was en later ook tijdens zijn vice-presidentschap onder Barack Obama. Hij was zijn adviseur en schreef zijn speeches.

Het vertrek van Klain zou een grote verandering zijn in het Witte Huis, want hij bepaalde mee de agenda van Biden. Anderzijds is de rol van stafchef van de Amerikaanse president vaak van korte duur: Bidens voorganger Donald Trump telde tijdens zijn presidentschap maar liefst vier stafchefs.